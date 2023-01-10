Відеоролик співачка Alyona Alyona присвятила любові до себе та уявила розмову із самою собою у різні роки свого життя.

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona повторила популярний тренд з TikTok, суть якого полягає в тому, щоб поспілкуватися з собою з минулого. Зокрема, вона зворушила фоловерів у Instagram відео, в якому показала свої архівні фото та поспілкувалася із собою з минулого.

Відеоролик співачка Alyona Alyona присвятила любові до себе та уявила розмову із самою собою у різні роки свого життя. У ролику маленька дівчинка Олена з архівних знімків "задає" нинішній важливі для неї питання.

"Якби ці двоє могли поспілкуватися... Ти стала артисткою? Так, мої пісні знають не тільки в Україні. Чи відчуваєш ти себе самотньо? Ні, адже поряд зі мною найкращі люди, яких я люблю і ціную. Чи допомагаєш ти іншим людям, які не впевнені в собі? Так, продовжую говорити їм, що всі вони прекрасні. Чи довела ти всім, що здатна досягти всього, чого хочеш? Так, малятко, ми це зробили. Обіцяєш ніколи не здаватися? Обіцяю, сонечко", - уявила розмову з собою Alyona Alyona.

Зворушливий діалог із використанням старих плівкових фотографій захопив шанувальників реперші. У коментарях користувачі Мережі подякували співачці за мотивацію.

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

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