Видеоролик певица Alyona Alyona посвятила любви к себе и вообразила разговор с самой собой в разные годы своей жизни.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona повторила популярный тренд из TikTok, суть которого заключается в том, чтобы "пообщаться" с собой из прошлого. В частности, она растрогала фолловеров в Instagram видео, в котором показала свои архивные фото и пообщалась с собой из прошлого.

Видеоролик певица Alyona Alyona посвятила любви к себе и вообразила разговор с самой собой в разные годы своей жизни. В ролике маленькая девочка Алена из архивных снимков "задает" нынешней себе важные для нее вопросы.

"Если бы эти двое могли пообщаться… Ты стала артисткой? Да, мои песни знают не только в Украине. Чувствуешь ли ты себя одиноко? Нет, ведь рядом со мной лучшие люди, которых я люблю и ценю. Помогаешь ли ты другим людям, которые не уверены в себе? Да, продолжаю говорить им, что все они прекрасны. Доказала ли ты всем, что способна достичь всего, чего хочешь? Да, малышка, мы это сделали. Обещаешь никогда не сдаваться? Обещаю, солнышко", — вообразила разговор с собой Alyona Alyona.

Трогательный диалог с использованием старых пленочных фотографий восхитил поклонников рэперши. В комментариях пользователи Сети поблагодарили певицу за мотивацию.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.



