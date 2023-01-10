Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona повторила популярный тренд из TikTok, суть которого заключается в том, чтобы "пообщаться" с собой из прошлого. В частности, она растрогала фолловеров в Instagram видео, в котором показала свои архивные фото и пообщалась с собой из прошлого.
Видеоролик певица Alyona Alyona посвятила любви к себе и вообразила разговор с самой собой в разные годы своей жизни. В ролике маленькая девочка Алена из архивных снимков "задает" нынешней себе важные для нее вопросы.
"Если бы эти двое могли пообщаться… Ты стала артисткой? Да, мои песни знают не только в Украине. Чувствуешь ли ты себя одиноко? Нет, ведь рядом со мной лучшие люди, которых я люблю и ценю. Помогаешь ли ты другим людям, которые не уверены в себе? Да, продолжаю говорить им, что все они прекрасны. Доказала ли ты всем, что способна достичь всего, чего хочешь? Да, малышка, мы это сделали. Обещаешь никогда не сдаваться? Обещаю, солнышко", — вообразила разговор с собой Alyona Alyona.
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Трогательный диалог с использованием старых пленочных фотографий восхитил поклонников рэперши. В комментариях пользователи Сети поблагодарили певицу за мотивацию.
Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.
Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.