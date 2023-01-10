Український телеведучий Даніель Салем показав, як спілкується із семирічною дочкою, яку не бачив майже рік, бо пішов на фронт.

Як пише Politeka.net , Даніель Салем – відомий український телеведучий, який після 24 лютого вирушив на фронт. Зірка служить і зараз, захищаючи Україну. А на нових сторіс Даніель вирішив показати, як розмовляє з дочкою. Їх опублікував у себе на сторінці "ЖВЛ".

"Через 34 дні буде рік, як я не бачив тебе, не обіймав тебе, не цілував, не тримав за ручку", - написав Салем.

"Даніель Салем, який з початку повномасштабної війни став на захист України, поділився зворушливою розмовою з 7-річною донькою Сантою-Луною, з якою не бачився майже рік", - написали у публікації у ЖВЛ.

Даніель вирішив прибрати звук і не показувати, що саме говорив дочці. Натомість Салем додав музику.

"І хоча на відео не було чути про що говорять батько та дочка, було видно, що навіть на відстані вони намагаються підбадьорювати одне одного та посміхатися", - додали в публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Як на тата схожа";

"О Лі".

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