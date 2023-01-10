Як пише Politeka.net , Даніель Салем – відомий український телеведучий, який після 24 лютого вирушив на фронт. Зірка служить і зараз, захищаючи Україну. А на нових сторіс Даніель вирішив показати, як розмовляє з дочкою. Їх опублікував у себе на сторінці "ЖВЛ".
"Через 34 дні буде рік, як я не бачив тебе, не обіймав тебе, не цілував, не тримав за ручку", - написав Салем.
"Даніель Салем, який з початку повномасштабної війни став на захист України, поділився зворушливою розмовою з 7-річною донькою Сантою-Луною, з якою не бачився майже рік", - написали у публікації у ЖВЛ.
Даніель вирішив прибрати звук і не показувати, що саме говорив дочці. Натомість Салем додав музику.
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"І хоча на відео не було чути про що говорять батько та дочка, було видно, що навіть на відстані вони намагаються підбадьорювати одне одного та посміхатися", - додали в публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Як на тата схожа";
"О Лі".
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