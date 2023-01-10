Украинский телеведущий Даниэль Салем показал, как общается с семилетней дочерью, которую не видел почти год, так как ушел на фронт.

Как пишет Politeka.net, Даниэль Салем - известный украинский телеведущий, который после 24 февраля отправился на фронт. Звезда служит и сейчас, защищая Украину. А на новых сторис Даниэль решил показать, как разговаривает с дочерью. Их опубликовал у себя на страничке "ЖВЛ".

"Через 34 дня будет год, как я не видел тебя, не обнимал тебя, не целовал, не держал за ручку", - написал Салем.

"Даниэль Салем, который с начала полномасштабной войны стал на защиту Украины, поделился трогательным разговором с 7-летней дочерью Сантой-Луной, с которой не виделся почти год", - написали в публикации в ЖВЛ.

При этом Даниэль решил убрать звук и не показывать, что именно говорил дочери. Вместо этого Салем добавил музыку.

"И хотя на видео не было слышно о чем говорят отец и дочь, было видно, что даже на расстоянии они пытаются ободрять друг друга и улыбаться", - добавили в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как на папу похожа";

"Ой ли".

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