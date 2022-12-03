Даниэль Салем снял видео с собратьем, которых называет "12 друзья Оушена". Тот укладывался спать, а звезда играл ему колыбельную на гитаре.

Как сообщает Politeka.net, украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который с начала российской войны ушел на фронт защищать страну от оккупантов, спел юмористическую песню, которую посвятил захватчикам. Соответствующее видео с песней появилось на личной странице в Инстаграм.

Даниэль Салем снял видео с собратьем, которых называет "12 друзья Оушена". Тот укладывался спать, а звезда играл ему колыбельную на гитаре.

Композицию Даниэль Салем исполнил для своего побратима. В песне говорится о российских оккупантах. В частности, рассказывается о том, что ждет врага, пришедшего захватывать украинскую землю.

"Спи, спи. Пусть тебе приснится орк. Пусть он будет мертв, пусть он будет черств. Ты его не ешь, ты его не трожь", – спел звезда под гитару. Стоит отметить, что поет он достаточно неплохо, ведь в команде Тины Кароль дошел до суперфинала "Голоса країни-10".

Пользователи пришли в восторг от песни, а также благодарили украинских защитников за все, что они делают: "Храни вас Бог, ребята! Спасибо", "Как здорово, что у вас ещё хватает чувства юмора в этой ситуации", "Пусть Бог оберегает и помогает всем защитникам Украины, вы лучшие!", "Лучшая колыбельная. Боже храни Украину и людей".

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.