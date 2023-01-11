Мариновану цибулю можна додавати в салати, сендвічі, бургери, посипати їм шашлик та стейк і просто їсти, як закуску. Червона цибуля чудово маринується і виглядає на столі дуже ошатно.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом секретної формули хрусткої та корисної маринованої цибулі для салату.

Знаменитий український кулінар Євген Клопотенко зазначив, що маринована цибуля дещо відрізняється від звичайної. Вона не гірка і не пекуча, не перебиває смак інгредієнтів, а доповнює його своєю хрумкою свіжістю та гостротою.

Підготуй наступні інгредієнти та приступай до маринування:

1 велика червона цибулина

50 г цукру

50 г солі

100 г оцту

150 мл теплої води

2 горошини запашного перцю

1 бутон гвоздики

Приготування рецепту від переможця "Майстер Шеф":

1. Очистіть одну цибулину і наріжте тонкими півкільцями. Далі налийте в сотейник або каструлю 150 мл теплої води та розчиніть у ній цукор, сіль та оцет. Дайте суміші охолоне.

2. Залийте півкільця цибулі маринадом і додайте спеції. Радимо використовувати гвоздику та ароматний перець. Але можна взяти і лавровий лист або куркуму, якщо, наприклад, ви маринуєте білу цибулю. Тоді цибуля набуде красивого жовтого відтінку.

3. Залишіть суміш маринуватися від 1 години до 3. Далі злийте маринад і додавайте цибулю у страви.

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