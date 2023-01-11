Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко отметил, что маринованный лук несколько отличается от обычного.

Маринованный лук можно добавлять в салаты, сэндвичи, бургеры, посыпать им шашлык и стейк и просто есть, как закуску. Красный лук прекрасно маринуется и выглядит на столе очень нарядно.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом секретной формулы хрустящего и полезного маринованного лука для салата.

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко отметил, что маринованный лук несколько отличается от обычного. Он не горький и не жгучий, не перебивает вкус ингредиентов, а дополняет его своей хрустящей свежестью и остротой.

Подготовь следующие ингредиенты и приступай к маринованию:

1 большая красная луковица

50 г сахара

50 г соли

100 г уксуса

150 мл теплой воды

2 горошины душистого перца

1 бутон гвоздики

Приготовление рецепта от победителя "Мастер Шеф":

1. Очистите одну луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами. Далее налейте в сотейник или кастрюлю 150 мл теплой воды и растворите в ней сахар, соль и уксус. Дайте смеси охладиться.

2. Залейте полукольца лука маринадом и добавьте специи. Советуем использовать гвоздику и ароматный перец. Но можно взять и лавровый лист или куркуму, если, например, вы маринуете белый репчатый лук. Тогда лук приобретет красивый желтый оттенок.

3. Оставьте смесь мариноваться от 1 часа до 3. Далее слейте маринад и добавляйте лук в ваши блюда.

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