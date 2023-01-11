Як пише Politeka.net , Крістіна Решетник - відома українська телеведуча, яка одружена з Григорієм Решетником. Пара має трьох дітей, але на цьому вони не збираються зупинятися, адже дуже хочуть ще й дівчинку, а у них тільки сини.

Христина не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Решетник похвалилася стильною цибулею перед дзеркалом і розповіла про свої канікули.

"10 днів канікул минули за секунду)) ми вже повернулися до Києва, діти у школі, ми в роботі, Сашуня звикає до звичного режиму, а я до відсутності світла.

Розповім вам – планували ми поїхати з дітьми в гори, але зрештою всі скасували і всі свята їли, спали, відпочивали та насолоджувалися спілкуванням з рідними. Нікуди не поспішати, просто зупинитися і насолодитися - це так чудово!", - написала Христина.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Яка краса";

"Все буде добре";

"Як мені подобається ця цибуля".

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