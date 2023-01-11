Жена Григория Решетника Кристина призналась, почему не поехала отдыхать с семьей, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник - известная украинская телеведущая, которая замужем за Григорием Решетником. У пары есть трое детей, но на этом они не собираются останавливаться, ведь очень хотят еще и девочку, а у них только сыновья.

Кристина не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Решетник похвасталась стильным луком перед зеркалом и рассказала о своих каникулах.

"10 дней каникул прошли за секунду)) мы уже вернулись в Киев, дети в школе, мы в работе, Сашуня привыкает к привычному режиму, а я к отсутствию света.

Расскажу вам – планировали мы поехать с детьми в горы, но в конце концов все отменили и все праздники ели, спали, отдыхали и наслаждались общением с родными. Никуда не торопиться, просто остановиться и насладиться – это так прекрасно!", - написала Кристина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красота";

"Все будет хорошо";

"Как мне нравится этот лук".

Напомним, Решетник с женой устроили романтический уикенд на рождественских каникулах

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