Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник - известная украинская телеведущая, которая замужем за Григорием Решетником. У пары есть трое детей, но на этом они не собираются останавливаться, ведь очень хотят еще и девочку, а у них только сыновья.
Кристина не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Решетник похвасталась стильным луком перед зеркалом и рассказала о своих каникулах.
"10 дней каникул прошли за секунду)) мы уже вернулись в Киев, дети в школе, мы в работе, Сашуня привыкает к привычному режиму, а я к отсутствию света.
Расскажу вам – планировали мы поехать с детьми в горы, но в конце концов все отменили и все праздники ели, спали, отдыхали и наслаждались общением с родными. Никуда не торопиться, просто остановиться и насладиться – это так прекрасно!", - написала Кристина.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая красота";
"Все будет хорошо";
"Как мне нравится этот лук".
Напомним, Решетник с женой устроили романтический уикенд на рождественских каникулах
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