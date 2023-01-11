Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен, який став новим "Холостяком". Сезон кілька разів переносили, але восени українці нарешті дочекалися на прем'єри. І щодня все ближче до фіналу і все більше розпалу пристрастей, адже учасниць залишається все менше. Однією із фавориток "Холостяка" на проекті є мобель Катерина Лозовицька, яка стала улюбленицею українців.

За нею вже стежать понад 100 тисяч фанатів в Інстаграм, де вона ділиться із фоловерами найцікавішим. А цього разу Лозовицька поділилася кадрами, як тренується у спортзалі. Катя позувала у вузькому спортивному костюмі, займаючись з "млинцем", з яким присідала на одну ногу.

До цього Лозовицька розповіла, як почувається перед фіналом шоу.

"Зараз, за ​​крок від фіналу, оглядаюся і згадую себе в чорній сукні, наше знайомство і першу вечірку. Який великий шлях пройдено. Скільки було безсонних ночей, непорозумінь та стресових ситуацій. Але це все миттєво тьмяніє порівняно з фантастичними моментами, які стали пазлами нашої з Алексом історії", - написала Катя.

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