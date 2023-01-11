Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український музикант і колишній чоловік Наді Дорофєєвої, з якою заявив про розлучення рік тому. Після цього Надя почала стосунки з другом сім'ї - ресторатором Михайлом Кацуріним, який розлучився у свою чергу зі своєю дружиною, а Дантес вирішив розпочати відносини з колишньою дружиною найкращого друга Дашею Кацуріною. А недавно Дорофєєва випустила пісню з Кацуріним, чого навіть не робила з Дантесом. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Дантес поділився сторіс, де показав свої "пекельні борошна" через відключення світла. Як можна побачити, Володимир збирався подивитися нову частину фільму "Аватар", але не тут це було через все відомого неадекватного сусіда, який практикує запуск ракет цивільної інфраструктури України, через що відключають електроенергію.

"Я пішов дивитися Аватар... Але... Фільму не буде, електрика скінчилася", - написав Дантес у своєму сторіс.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, на чиєму боці в ситуації Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних.

Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес без фільтрів показав, як насправді виглядає

А ще Politeka писала, що Дантес назвав українського артиста, пісні якого доводять його до сліз.