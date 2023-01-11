Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский музыкант и бывший муж Нади Дорофеевой, с которой заявил о расставании год назад. После этого Надя начала отношения с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным, который развелся в свою очередь со своей женой, а Дантес решил начать отношения с бывшей женой лучшего друга Дашей Кацуриной. А недавно Дорофеева выпустила песню с Кацуриным, чего даже не делала с Дантесом. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Дантес поделился сторис, где показал свои "пекельні борошна" из-за отключений света. Как можно увидеть, Владимир собирался посмотреть новую часть фильма "Аватар", но не тут то было из-за всем известного неадекватного соседа, который практикует запуск ракет по гражданской инфраструктуре Украины, из-за чего отключают электроэнергию.

"Я пошел смотреть Аватар... Но... Фильма не будет, электричество кончилось", - написал Дантес в своем сторис.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, на чьей стороне в ситуации Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных

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