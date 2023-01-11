Телеведучий Слава Дьомін приголомшив шанувальників відвертим зізнанням. Знаменитість у своєму Instagram розповів, що один популярний артист у 2009 році пропонував йому вступити до одностатевих стосунків. Про це українська знаменита ведуча розповіла у своєму Інстаграм-Сториз.
Їхні зустрічі мали відбутися у знаменитості будинку. Втім, Слава Дьомін гетеросексуал, тому відмовився. Слава вирішив тримати у секреті ім'я артиста, який пропонував йому стосунки такого типу.
"Це було в 2009 році. Він написав мені ще в "Однокласниках" (ред. — з 2017 року соцмережа заблокована в Україні). Але я відповів: "… вибач, я не з цих справ, я з дівчат". Він чомусь щось образився", – шокував ведучий.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Лікарі борються за життя легендарного українського актора: отримав тяжке поранення
"Обуренню немає межі": херсонські колаборанти, які втекли до росії, почали скаржитися
Вкрай важкі ускладнення: в Україну увірвався небезпечний грип, що треба знати
Суддя "Україна має талант" Кот похвалився красунею дружиною, фото: "Такі котики..."
Також Слава Дьомін зізнався, що почав лисіти у 22 роки і вкрай комплексував через це.
"Я дуже з цього приводу комплексував. Зачісував ззаду волосся вперед. А потім одного разу спробував поголити голову і зрозумів, що так краще. Тепер голю голову щоранку", - сказав Слава.
Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.
Як повідомляла Politeka, ведучий Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.
Також Politeka писала, ведучий Слава Дьомін показав підрослого сина і свою бабусю, фото.