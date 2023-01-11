Как признался телеведущий Слава Демин, их встречи должны были состояться в знаменитости дома.

Телеведущий Слава Демин ошеломил поклонников откровенным признанием. Знаменитость в своем Instagram рассказал, что один популярный артист в 2009 году предлагал ему вступить в однополые отношения. Об этом украинский знаменитый ведущий рассказала в своем Инстаграм-Сториз.

Их встречи должны были состояться в знаменитости дома. Впрочем, Слава Демин гетеросексуал, потому отказался. Слава решил держать в секрете имя артиста, который предлагал ему отношения такого типа.

"Это было в 2009 году. Он написал мне еще в "Одноклассниках" (ред. — с 2017 года соцсеть заблокирована в Украине). Но я ответил: "… извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", – шокировал ведущий.

Также Слава Демин признался, что начал лысеть в 22 года и крайне комплексовал из-за этого.

"Я очень по этому поводу комплексовал. Причесывал сзаду волосы вперед. А потом однажды попробовал побрить голову и понял, что так лучше. Теперь брею голову каждое утро", — поделился Слава.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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