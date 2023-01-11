Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла, що довгий час була скривджена на відому ведучу Машу Єфросинину. Про це вона розповіла під час їхнього спільного проекту "Дорослі дівчатка". Виконавиця розповіла ведучій, чому тримала на неї зло і дуже образилася.

Оля Полякова згадала, що Єфросиніна її сильно образила спочатку на одному шоу, а згодом уже й на іншому. Полякова поділилася, що телеведуча тоді була з нею дуже грубою.

"Я була до тебе так розташована, а ти мене під**бувала всю зйомку на проекті "Маша", і взагалі ти тоді була зла і неприємна. Потім я пішла до тебе на передачу, мене дуже довго вмовляли. Після того, як ти мене під**бувала, я до тебе вже дуже погано ставилася. Я ці образи всі проковтнула, я нічого тобі не сказала, але я їх запам'ятала.Я пішла, і ти в тій програмі була зі мною знову зла. Ти сиділа, давала мені оцінки", – поділилася Оля Полякова.

Артистка зізналася, що саме це спричинило те, що вона не прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросініної. Хоча ведуча чекала на співачку вісім годин, заплатила за студію, виплатила гонорари команді. Артистка прийшла до ведучої на інше інтерв'ю, адже помітила, що Маша змінилася на краще, стала добрішою і людянішою:"Ми знали три різних Маші. Перша - ти була відкрита, кумедна, щира. Потім щось з тобою сталося, ти стала дуже напруженою, сконцентрованою і злою. А потім з тебе як стало це все відпадати... Ти вже не така якою ти була, ти зовсім інша. Але ти стала теплішою, людянішою, добрішою. ​​Ти зовсім інша зараз у спілкуванні, дуже приємна".

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