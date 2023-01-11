Оля Полякова вспомнила, что Маша Ефросинина ее сильно оскорбила сначала на одном шоу, а чуть позже уже и на другом.

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, что долгое время была обижена на известную ведущую Машу Ефросинину. Об этом она рассказала во время их общего проекта "Взрослые девочки". Исполнительница рассказала ведущей, почему держала на нее зло и весьма сильно обиделась.

Оля Полякова вспомнила, что Ефросинина ее сильно оскорбила сначала на одном шоу, а чуть позже уже и на другом. Полякова поделилась, что телеведущая тогда была с ней очень грубой.

"Я была к тебе так расположена, а ты меня под**бывала всю съемку на проекте "Маша", и вообще ты тогда была зла и неприятна. Потом я пошла к тебе на передачу, меня очень долго уговаривали. После того, как ты меня под**бывала, я к тебе уже очень плохо относилась. Я эти обиды все проглотила, я ничего тебе не сказала, но я их запомнила. Я пошла, и ты в той программе была со мной снова злая. Ты сидела, давала мне оценки", – поделилась Оля Полякова.

Артистка призналась, что именно это стало причиной того, что она не пришла на интервью к Маше Ефросининой. Хотя ведущая ждала певицу восемь часов, заплатила за студию, выплатила гонорары команде. Артистка пришла к ведущей на другое интервью, ведь заметила, что Маша изменилась в лучшую сторону, стала добрее и человечней: "Мы знали три разных Маши. Первая – ты была открытая, забавная, искренняя. Потом что-то с тобой произошло, ты стала очень напряженной, сконцентрированной и злющей. А потом с тебя как стало это все отпадать... Ты уже не такая, какой ты была, ты совсем другая. Но ты стала теплее, человечнее, добрее. Ты совсем другая сейчас в общении, очень приятная".

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