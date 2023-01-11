Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка звернулася до українців із проханням про максимальний перепост.

"Мабуть, ці чиновники вважають, що вже схопили Бога за бороду.😡Що вони недоторкані, що їм достатньо просто прийти вчасно на робоче місце, а далі…Далі як воно вже буде, так буде. Десятки!‼️Сотні!‼️А, можливо, тисячі переселенців з міст, де досі пекло, де кількість ранків не завжди збігається з кількістю вечорів‼️ Де життя і смерть ходять поряд‼️ Їм вдалося врятуватися завдяки неймовірним зусиллям військових та волонтерів.🙏🏻Здавалося б, тут, де бої вже відгриміли, вони мали б жити спокійно, бо їм пообіцяли всебічну допомогу від усіх гілок влади. А що насправді? А не потрібні вони нікому!!! 😢‼️", — пише обурена Ольга Сумська.

Вона наголосила, що десь є примарні «банки одягу», гуманітарна допомога, яку сотнями тон відправляють нам наші партнери, але питання - де це все?

"І чому вони усього цього не бачать?! ⁉️Чому знову усі проблеми перекладаються на плечі волонтерів? ⁉️Чи ми добиваємося того,аби усі вони, сім’ї, які побачили пекло на власні очі, поїхали з України назавжди?! То за що тоді б‘ються і гинуть наші хлопці на цій проклятій війні?! ⁉️ Питань багато!", — додала акторка та звернулася до низки українських політиків, від місцевих до президента, аби вони посприяли вирішенню питань допомоги біженцям з постраждалих регіонів України.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.