Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська виконавиця, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, як і її чоловік. Зоряне подружжя займається активно благодійністю, допомагаючи українським біженцям.
Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу співачка розповіла, як Пакистан допомагає Україні.
"Пакистан поставить в Україну через Польщу 159 контейнерів з артснарядами 155 мм та іншими боєприпасами. Натомість Україна має допомогти Пакистану з модернізацією вертольотів Мі-17 та танків Т-80 УД", - йшлося у замітці.
"Хочу тільки від себе додати, що це не зовсім чітка інформація! Пакистан вже давно допомагає Україні! Дякую всім українцям!", - написала Камалія.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Спасибі безмежно вам, та Захуру!";
"Які Ви молодці!!! Україна пишається Вами!!!";
"А ще, передайте чоловікові, що найсмачніший рис – з Пакистану. Наша сім'я іншої риси не їсть. Спасибі Пакистану".
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