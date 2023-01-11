Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, как и ее муж. Звездная чета занимается активно благотворительностью, помогая украинским беженцам.
Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз певица рассказала, как Пакистан помогает Украине.
"Пакистан поставит в Украину через Польшу 159 контейнеров с артснарядами 155 мм и другими боеприпасами. Вместо этого Украина должна помочь Пакистану с модернизацией вертолетов Ми-17 и танков Т-80 УД", - говорилось в заметке.
"Хочу только от себя добавить, что это не совсем чёткая информация! Пакистан уже давно помогает Украине! Спасибо от всех украинцев!", - написала Камалия.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо безгранично вам, да Захуру!";
"Какие Вы молодцы!!! Украина гордится Вами!!!";
"А еще, передайте мужчине, что самый вкусный рис – из Пакистана. Наша семья другой черты не ест. Спасибо Пакистану".
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