Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець шоу "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А цього разу Клопотенко показав, як побував на найстарішому українському підприємстві. Як виявилося, воно розташоване у Дрогобичі.
"Знаєте, яке найстаріше в Україні діюче підприємство? Дрогобицька солеварня працює з 1250 року і незважаючи на те, що її не раз намагалися закрити, знести чи зламати — там досі добувають сіль, найстаріший з можливих способів. Саме цією Дрогобицькою сіллю прибували чумаки із різних куточків України", - написав Євген.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дякую, що відвідали наш Дрогобич";
"Поки жила в Дрогобичі, то тільки цю сіль купувала, найсмачніша";
"Дрогобицька сіль - крутий сувенір) везу друзям закордон";
"Сьогодні саме дивилася відео посвята дрогобицькій солеварні і в планах теж туди відвідати".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом маринованої цибулі.
А ще Politeka писала, що Клопотенко із "Майстер Шеф" поділився рецептом
Також Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив незвичайний рецепт варення з томатів.