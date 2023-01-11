"Майстер Шеф" Євген Клопотенко побував на найстарішому українському підприємстві та розповів про нього у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець шоу "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Клопотенко показав, як побував на найстарішому українському підприємстві. Як виявилося, воно розташоване у Дрогобичі.

"Знаєте, яке найстаріше в Україні діюче підприємство? Дрогобицька солеварня працює з 1250 року і незважаючи на те, що її не раз намагалися закрити, знести чи зламати — там досі добувають сіль, найстаріший з можливих способів. Саме цією Дрогобицькою сіллю прибували чумаки із різних куточків України", - написав Євген.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую, що відвідали наш Дрогобич";

"Поки жила в Дрогобичі, то тільки цю сіль купувала, найсмачніша";

"Дрогобицька сіль - крутий сувенір) везу друзям закордон";

"Сьогодні саме дивилася відео посвята дрогобицькій солеварні і в планах теж туди відвідати".

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