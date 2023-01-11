Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф". Звезда также ведет активно блог в Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Клопотенко показал, как побывал на самом старом украинском предприятии. Как оказалось, оно расположено в Дрогобыче.
"Знаете, какое старейшее в Украине действующее предприятие? Дрогобычская солеварня работает с 1250 года и несмотря на то, что ее не раз пытались закрыть, снести или сломать — там до сих пор добывают соль, старейшим из возможных способов. Именно по этой Дрогобычской солью прибывали чумаки из разных уголков Украины", - написал Евгений.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Спасибо, что посетили наш Дрогобыч";
"Пока жила в Дрогобыче, то только эту соль покупала, самая вкусная";
"Дрогобычская соль — крутой сувенир) везу друзьям заграницу";
"Сегодня как раз смотрела видео посвящение дрогобычской солеварни и в планах тоже туда посетить".
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