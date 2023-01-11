"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко побывал на самом старом украинском предприятии и рассказал о нем в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф". Звезда также ведет активно блог в Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Клопотенко показал, как побывал на самом старом украинском предприятии. Как оказалось, оно расположено в Дрогобыче.

"Знаете, какое старейшее в Украине действующее предприятие? Дрогобычская солеварня работает с 1250 года и несмотря на то, что ее не раз пытались закрыть, снести или сломать — там до сих пор добывают соль, старейшим из возможных способов. Именно по этой Дрогобычской солью прибывали чумаки из разных уголков Украины", - написал Евгений.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо, что посетили наш Дрогобыч";

"Пока жила в Дрогобыче, то только эту соль покупала, самая вкусная";

"Дрогобычская соль — крутой сувенир) везу друзьям заграницу";

"Сегодня как раз смотрела видео посвящение дрогобычской солеварни и в планах тоже туда посетить".

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