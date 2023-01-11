Цього разу ведуча зі співачкою вирішили обговорити, чому важливо говорити "ні" та як справлятися із відмовими. Також встигли артистки відверто про особисте.

«Якби я вміла говорити «ні», мені не розбили б серце стільки разів. Якби я вміла говорити «ні», я не вляпалася б у своїй кар'єрі в кілька зашкварних проектів.

Якби я вміла говорити «ні», мене не виставили б кілька разів дурницею. Якби я вміла говорити «ні», я не отримала б величезного досвіду про людей!

Сьогодні ми з Поляковою вже вміємо відстоювати свої межі та інтереси, вміємо говорити «ні», але… що ж я вам тут переказуватиму весь новий випуск #Дорослі Дівчата буду?» – зацікавила Єфросиніна.

Зазначимо, Єфросиніна вже 10 місяців приїжджає на побачення до свого чоловіка, оскільки продовжує жити закордоном, тоді як чоловік перебуває в Україні.

"Мій страх не дає мені повернути мою дитину в Україну, а моя прихильність до чоловіка не дає мені без неї довго бути. Раз на місяць-півтора на кілька тижнів їжджу до Києва, особливо якщо мій чоловік також вільний у той період", - виправдалася Єфросиніна, чому не мешкає вдома.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.