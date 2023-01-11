Цього разу ведуча зі співачкою вирішили обговорити, чому важливо говорити "ні" та як справлятися із відмовими. Також встигли артистки відверто про особисте.
«Якби я вміла говорити «ні», мені не розбили б серце стільки разів. Якби я вміла говорити «ні», я не вляпалася б у своїй кар'єрі в кілька зашкварних проектів.
Якби я вміла говорити «ні», мене не виставили б кілька разів дурницею. Якби я вміла говорити «ні», я не отримала б величезного досвіду про людей!
Сьогодні ми з Поляковою вже вміємо відстоювати свої межі та інтереси, вміємо говорити «ні», але… що ж я вам тут переказуватиму весь новий випуск #Дорослі Дівчата буду?» – зацікавила Єфросиніна.
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Зазначимо, Єфросиніна вже 10 місяців приїжджає на побачення до свого чоловіка, оскільки продовжує жити закордоном, тоді як чоловік перебуває в Україні.
"Мій страх не дає мені повернути мою дитину в Україну, а моя прихильність до чоловіка не дає мені без неї довго бути. Раз на місяць-півтора на кілька тижнів їжджу до Києва, особливо якщо мій чоловік також вільний у той період", - виправдалася Єфросиніна, чому не мешкає вдома.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.