В этот раз ведущая с певицей решили обсудить, почему важно говорить "нет" и как справляться с отказами. Также успели артистки пооткровенничать о личном.
«Если бы я умела говорить «нет», мне бы не разбили сердце столько раз. Если бы я умела говорить «нет», я бы не вляпалась в своей карьере в несколько зашкварных проектов.
Если бы я умела говорить «нет», меня бы не выставили несколько раз дурой. Если бы я умела говорить «нет», я бы не получила огромный опыт о людях!
Сегодня мы с Поляковой уже умеем отстаивать свои границы и интересы, умеем говорить «нет», но… что же я вам здесь пересказывать весь новый выпуск #Взрослые Девушки буду?» - заинтересовала Ефросинина.
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Отметим, Ефросинина уже 10 месяц приезжает на свидания к своему мужу, поскольку продолжает жить заграницей, тогда как супруг находится в Украине.
"Мой страх не дает мне вернуть моего ребенка в Украину, а моя привязанность к мужу не дает мне без него долго быть. Раз в месяц-полтора на несколько недель езжу в Киев, особенно если мой муж тоже свободен в тот период", — оправдалась Ефросинина, почему не живет дома.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.