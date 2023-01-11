Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став новим "Холостяком". Наразі проект уже показують в ефірі і все ближче до фіналу. Алекс визначився вже із фаворитками шоу, однією з яких стала Олександра Мудра. За учасницею стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Мудра вирішила показати хейт у свій бік.

"Коли ти вже підеш із проекту? Бісиш дуже", "Образ сучки зробили редактори або ця твоя реальна поведінка?", "Ваша мама точно вам рідна по крові? Ви з нею не схожі взагалі", "Чого ти така страшна?", "Ти сказала, що не працюєш, відпочиваєш за гроші Марини?" - писали українці Олександрі.

"Погляньте) Хіба це те, через що мені варто турбуватися? У мене такі повідомлення викликають лише усмішку)", - написала Олександра у відповідь.

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського у крихітному купальнику показала свою красу .

Також Politeka повідомляла, що фаворитка "Холостяка" Топольського показала, як розважається у США зі своєю суперницею.

А ще Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського поза проектом здивувала зневажливою заявою



