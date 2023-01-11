Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который стал новым "Холостяком". Сейчас проект уже показывают в эфире и все ближе финал. Алекс определился уже с фаворитками шоу, одной из которых стала Александра Мудрая. За участницей следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Мудрая решила показать хейт в свою сторону.

"Когда ты уже пойдешь из проекта? Бесишь очень", "Образ сучки сделали редакторы или эта твое реальное поведение?", "Ваша мама точно вам родная по крови? Вы с ней не похожи вообще", "Чего ты такая страшная?", "Ты сказала, что не работаешь, отдыхаешь за деньги Марины?", - писали украинцы Александре.

"Посмотрите) Разве это то, из-за чего мне стоит беспокоиться? У меня такие сообщения вызывают только улыбку)", - написала Александра в ответ.

Напомним, фаворитка "Холостяка" Топольского в крошечном купальнике показала свою красоту

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