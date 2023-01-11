Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка стала зіркою "Дизель шоу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Булітко розповіла про росіян.
"Спочатку я мав дуже багато запитувати в одну агресивну країну. Потім я зрозуміла, що діалог може бути тільки з адекватними, а в даному випадку це неможливо. Отже, залишаються тільки думки та емоції", - написала Булітко у своєму блозі.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Нереально класні худі, просто я в захваті";
"Круто, хочу таку ж";
"Так! Інші емоції складно придумати, випробувати";
"Як говориться, життя все розставить на свої місця...";
"О Боже, яка модна".
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" після масових обстрілів здалася у Херсоні.
А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" розповіла, чому так любить виходити на сцену у вишиванках.
Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" здивувала новими кадрами з Бережком та Крутоголовом