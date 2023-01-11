Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой "Дизель шоу". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Булитко рассказала о россиянах.
"Сначала у меня было очень много спрашивать в одну агрессивную страну. Затем я поняла, что диалог может быть только с адекватными, а в данном случае это невозможно. Итак, остаются только мысли и эмоции", - написала Булитко в своем блоге.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Круто, хочу такую же";
"Да! Другие эмоции сложно придумать, испытать";
"Как говорится, жизнь всё расставит по своим местам...";
"О Боже, какая модная".
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