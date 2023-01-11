Певица Виктория Булитко из "Дизель шоу" изменила свое отношение к россиянам, поделившись своими мыслями в блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой "Дизель шоу". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Булитко рассказала о россиянах.

"Сначала у меня было очень много спрашивать в одну агрессивную страну. Затем я поняла, что диалог может быть только с адекватными, а в данном случае это невозможно. Итак, остаются только мысли и эмоции", - написала Булитко в своем блоге.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Нереально классные худи, просто я в восторге";

"Круто, хочу такую же";

"Да! Другие эмоции сложно придумать, испытать";

"Как говорится, жизнь всё расставит по своим местам...";

"О Боже, какая модная".

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" после массовых обстрелов показалась в Херсоне

А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" рассказала, почему так любит выходит на сцену в вышиванках

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" удивила новыми кадрами с Бережком и Крутоголовом



