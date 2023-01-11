Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А на цей раз Володимир розповів, як приготувати незвичайний пиріг.

"Ви коли-небудь смажили мандарини?"

Зустрічайте пиріг мандариновий на сковороді

Починав колись було світло, а закінчував готувати на пальнику, але ми, українці, незламні тому нас не злякати складнощами. Чи згодні? Тому коли хочеться чогось незвичайного, але простого та солодкого, пропоную приготувати мій пиріг”, - написав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тепер я знаю, чим займатимуся на вихідних";

"У Туреччині, де мандарини зараз копійки стоять і в знімних апартаментах, де немає духовки - саме те, що потрібно, спасибі";

"Дуже смачно на вигляд! Треба спробувати! Я ще від тартару не відійшла".

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