Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир рассказал, как приготовить необычный пирог.

"Вы когда-нибудь жарили мандарины?

Встречайте мандариновый пирог на сковороде

Начинал когда было свет, а заканчивал готовить на горелке, но мы, украинцы, несокрушимые поэтому нас не испугать сложностями. Согласны? Поэтому когда хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаю приготовить мой пирог", - написал Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Теперь я знаю, чем буду заниматься на выходных";

"В Турции, где мандарины сейчас копейки стоят и в съемных апартаментах, где нет духовки – именно то, что нужно, спасибо";

"Очень вкусно на вид! Надо попробовать! Я еще от тартара не отошла".

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