Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома західна актриса з України, яка народилася у Бердянську. Знаменитість стала відома завдяки фільму "Квант милосердя", де зіграла роль подружки Джеймса Бонда. Зірка після повномасштабного вторгнення в Україну підтримала свою Батьківщину та виступила проти російського вторгнення.
Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Куриленко показала, як проводить час у закладі, вирішивши приміряти вбрання з вирізом.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"У тебе така чиста природна краса!";
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
За загадкових обставин обірвалося життя московського топ-чиновника: "Вийшов подихати…"
Переполох у центрі Києва: перевіряють документи та зупиняють авто, що відбувається
"Обуренню немає межі": херсонські колаборанти, які втекли до росії, почали скаржитися
Зірка "1+1" Падалко поділилася трагічною звісткою: "Його тіло змогли ідентифікувати..."
"Бажаю вам всього найкращого, пані пані Ольга Куриленко, і чи буду я вашим найбільшим шанувальником ваших нових фільмів";
"Мені б дуже хотілося розділити з вами філіжанку кави та обговорити ваш час роботи над Quantum of Solace";
"Закохався в тебе, давай закрутимо роман голлівудською".
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко вразила виглядом у стильному вбранні з вирізом .
А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко у прозорій сукні заворожила кожним вигином.
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті