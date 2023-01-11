Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса из Украины, которая родилась в Бердянске. Знаменитость стала известной благодаря фильму "Квант милосердия", где сыграла роль подружки Джеймса Бонда. Звезда после полномасштабного вторжения в Украину поддержала свою Родину и выступила против российского вторжения.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Куриленко показала, как проводит время в заведении, решив примерить наряд с вырезом.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"У тебя такая чистая природная красота!";

"Желаю вам всего наилучшего, госпожа госпожа Ольга Куриленко, и буду ли я вашим самым большим поклонником ваших новых фильмов";

"Мне бы очень хотелось разделить с вами чашечку кофе и обсудить ваше время работы над Quantum of Solace";

"Влюбился в тебя, давай закрутим роман по-голливудски".

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