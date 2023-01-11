Старша донька Олі Полякової Маша, яка зараз навчається у Лондоні, задумалася про зміну професії, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами мами, ставши вокалісткою молодіжної панк-рок групи. А минулого року Маша вступила на навчання до Лондона.

Не забуває старша дочка і про Тікток, де активно веде свій блог. А цього разу Маша поділилася відео, де вирішила спробувати себе актрисою. Дочка зірки сиділа навпочіпки і була в толстовці з капюшоном і намагалася зіграти роль лиходія з кримінального фільму.

"Як вважаєте, чи підійшла б мені роль лиходійки?", - написала Маша на відео.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Мені здається навіть дуже підійшла б така роль)";

"я ж говорю, тобі потрібно на актрису!!!! терміново";

"Переграєш (не хейт");

"Одразу не зрозумів. Це Олькіна донька?";

"Хахаха, ага, прямо твоє";

"Гроза міста".

Нагадаємо, дочка Полякової повернулася з Лондона і по-дорослому звернулася до українців .

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