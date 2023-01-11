Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами мами, ставши вокалісткою молодіжної панк-рок групи. А минулого року Маша вступила на навчання до Лондона.
Не забуває старша дочка і про Тікток, де активно веде свій блог. А цього разу Маша поділилася відео, де вирішила спробувати себе актрисою. Дочка зірки сиділа навпочіпки і була в толстовці з капюшоном і намагалася зіграти роль лиходія з кримінального фільму.
"Як вважаєте, чи підійшла б мені роль лиходійки?", - написала Маша на відео.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Мені здається навіть дуже підійшла б така роль)";
"я ж говорю, тобі потрібно на актрису!!!! терміново";
"Переграєш (не хейт");
"Одразу не зрозумів. Це Олькіна донька?";
"Хахаха, ага, прямо твоє";
"Гроза міста".
Нагадаємо, дочка Полякової повернулася з Лондона і по-дорослому звернулася до українців .
А ще Politeka повідомляла, що донька Олі Полякової похвалилася своїми кулінарними талантами у Лондоні .
Також Politeka писала, що старша дочка Полякової зворушила кадрами з молодшою сестрою