Старшая дочь Оли Поляковой Маша, которая сейчас учится в Лондоне, задумалась о смене профессии, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже успела пойти по стопам мамы, став вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в прошлом году Маша поступила на учебу в Лондон.

Не забывает старшая дочь и о ТикТок, где активно ведет свой блог. А в этот раз Маша поделилась видео, где решила попробовать себя в качестве актрисы. Дочь звезды сидела на корточках и была в толстовке с капюшоном и пыталась сыграть роль злодея из криминального фильма.

"Как считаете, подошла бы мне роль злодейки?", - написала Маша на видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мне кажется даже очень подошла бы такая роль)";

"я же говорю, тебе нужно на актрису!!!! срочно";

"Переигрываешь (не хейт";

"Сразу не понял. Это Олькина дочка?";

"Хахаха, ага, прямо твое";

"Гроза города".

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