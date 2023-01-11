Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже успела пойти по стопам мамы, став вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в прошлом году Маша поступила на учебу в Лондон.
Не забывает старшая дочь и о ТикТок, где активно ведет свой блог. А в этот раз Маша поделилась видео, где решила попробовать себя в качестве актрисы. Дочь звезды сидела на корточках и была в толстовке с капюшоном и пыталась сыграть роль злодея из криминального фильма.
"Как считаете, подошла бы мне роль злодейки?", - написала Маша на видео.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Мне кажется даже очень подошла бы такая роль)";
"я же говорю, тебе нужно на актрису!!!! срочно";
"Переигрываешь (не хейт";
"Сразу не понял. Это Олькина дочка?";
"Хахаха, ага, прямо твое";
"Гроза города".
Напомним, дочь Поляковой вернулась из Лондона и по-взрослому обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что дочь Оли Поляковой похвасталась своими кулинарными талантами в Лондоне
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