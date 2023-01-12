Як пише Politeka.net , Олексій Завгородній (Позитив) - відомий український співак, який був солістом гурту "Время и Стекло". Артист, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Олексій вирішив похвалитися новим тату, який зробив. Відповідну посаду розмістив "ЖВЛ" у своєму блозі, де можна і побачити тату.

"Святий Генератор". Ця ніколи не потрібна штуковина у минулому сьогодні для мене та багатьох українців стала невід'ємною частиною життя. Інструмент для творчості, написання пісень, для зв'язку з рідними, коннекту зі світом. Я дуже сподіваюся, що настане час, коли він залишиться лише у моїх спогадах та на руці", - прокоментував тату Позитив.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Як дорослий дядько, а такий херней страждає. Набивають на тіло щось. Як маленький хлопчик, що розмалював себе фломастером";

"Виглядає як задня парта у школі";

"Оце він, звичайно, герой!".

Нагадаємо, Трінчер рознесли українці після виходу нового кліпу

А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер засвітилася в компанії Позитиву, захопивши українців.

Також Politeka писала, що Трінчер "замінила" Дорофєєву поруч із Позитивом та похвалилася досягненням