Як пише Politeka.net , Олексій Завгородній (Позитив) - відомий український співак, який був солістом гурту "Время и Стекло". Артист, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Олексій вирішив похвалитися новим тату, який зробив. Відповідну посаду розмістив "ЖВЛ" у своєму блозі, де можна і побачити тату.
"Святий Генератор". Ця ніколи не потрібна штуковина у минулому сьогодні для мене та багатьох українців стала невід'ємною частиною життя. Інструмент для творчості, написання пісень, для зв'язку з рідними, коннекту зі світом. Я дуже сподіваюся, що настане час, коли він залишиться лише у моїх спогадах та на руці", - прокоментував тату Позитив.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Як дорослий дядько, а такий херней страждає. Набивають на тіло щось. Як маленький хлопчик, що розмалював себе фломастером";
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"Оце він, звичайно, герой!".
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