Певец Алексей Завгородний, Позитив из "Время и Стекло", похвастался новым тату, за что был раскритикован украинцами.

Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний (Позитив) - известный украинский певец, который был солистом группы "Время и Стекло". Артист, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Алексей решил похвастаться новым тату, которое сделал. Соответствующий пост разместил "ЖВЛ" в своем блоге, где можно и увидеть тату.

"Святой Генератор". Эта никогда не нужная штуковина в прошлом сегодня для меня и многих украинцев стала неотъемлемой частью жизни. Инструментом для творчества, написания песен, для связи с родными, коннекта с миром. Я очень надеюсь, что придет время, когда оно останется только в моих воспоминаниях и на руке", - прокомментировал тату Позитив.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Как взрослый дядя, а такой херней страдает. Набивают на тело что-нибудь. Как маленький мальчик, разрисовавший себя фломастером";

"Выглядит как задняя парта в школе";

"Вот это он, конечно, герой!".

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