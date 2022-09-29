Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева активно ведет социальные сети и рассказывает о новых композициях. После того, как певица со скандалом объявила о разводе, ее новые отношения продолжают обсуждать и осуждать решение сойтись с едва ли разведенным мужчиной.
Однако Дорофеева стала даже шутить по этому поводу, в том числе и со своим коллегой. С Алексеем Завгородним Надя была в одной группе целых десять лет, поэтому каждое фото бурно обсуждают в Инстаграм.
"Встретила бывшего" - отшутилась Дорофеева.
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«Нашли самых хитлайнеров для вечеринки на Щекавице 🤪😂; лучшие 🫶🏼; Время и стекло 😢; Название «Время и Стекло» приобретает иное значение в таком контексте))); Да да, Дорофеевой не в первый раз 🤣; А мне очень нравится этот концерт смотреть очень хорошо получилось» - пишут в сети.
После очередный съемок Надя решила поделиться эмоциями и показала несколько насыщенных моментов, что ей запомнились.
"Спасибо! Не ожидала, что сегодня будет так мощно и так много эмоций" - заявила Дорофеева под новыми кадрами.
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