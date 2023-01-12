Українська телеведуча Леся Нікітюк не втрималася та звернулася до "кавалерів", які почали їй писати.

Українська телеведуча Леся Нікітюк зненацька звернулася до колег, які коментували нібито стосунки з нею. Зірка у своїх Інстаграм-Сториз закликала чоловіків взяти себе до рук і нічого не розповідати. А все почалося із заголовка статті про неї і відомого телеведучого, волонтера Сергія Притула.

Вона поділилася знімком свого колеги Сергія Притули із заголовком статті про те, що він прокоментував чутки про роман із Лесею Нікітюк.

"Не надумай нічого коментувати", - жартівливо попередила телеведуча.

Також Леся Нікітюк поділилася постом українського блогера Богдана Буша. Він поряд зі своїм знімком опублікував заголовок матеріалу: "Богдан Буше та Леся Нікітюк зустрічаються? Блогер розповів про стосунки з телеведучою".

Після того, як мережею почали поширюватися чутки про романи Лесі, відомий блогер Олег Машуковський опублікував жартівливу історію в Інстаграм, де написав: "Бо про таке не можна мовчати. ​​Про кохання треба кричати. ​​Це було задовго до Притули та Буші. Ми розійшлися, тому що вона Терези, а я Водолій".

Леся Нікітюк не втрималася та звернулася до "кавалерів" - "Шановні кавалери, візьміть себе в руки", - жартома попросила блогерка.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому ще не змогла вийти заміж.

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