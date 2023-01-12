Як пише Politeka.net, Камалія – відома українська артистка, яка стала дружиною пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У пари є дочки-близнючки Арабелла та Мірабела. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як проводить час із сім'єю.
"От і закінчилися зимові канікули у моїх Арабелли та Мірабелли, і Захур їх повіз на навчання. Але ж дорогою ми не могли не заїхати на кілька днів до наших улюблених українських Карпат.
Ледве не вистачило снігу, але важливо зовсім інше зараз! І дівчатка також загадали на Різдво одне дуже важливе бажання”, - написала Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Яка у вас хороша сім'я";
"Так виросли дівчатка, миру та кохання!";
"Так і треба відпочивати всім разом. Я завжди захоплююсь вашою родиною";
"Найкрасивіша родина! Найсвітліші і прекрасні люди! Захоплююсь Вами".
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