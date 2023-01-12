Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская артистка, которая стала супругой пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть дочери-близняшки Арабелла и Мирабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как проводит время с семьей.
"Вот и закончились зимние каникулы у моих Арабеллы и Мирабеллы, и Захур их повез на учебу. Но ведь по дороге мы не могли не заехать на несколько дней в наши любимые украинские Карпаты.
Чуть не хватило снега, но важно совсем другое сейчас! И девочки также загадали на Рождество одно очень важное желание", - написала Камалия.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Какая у вас хорошая семья";
"Так выросли девочки, мира и любви!";
"Так и надо отдыхать всем вместе. Я всегда восхищаюсь вашей семьей";
"самая красивая семья! Самые светлые и прекрасные люди! Увлекаюсь Вами".
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