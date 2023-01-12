Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как проводит время с мужем-миллиардером и красотками-дочерьми.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская артистка, которая стала супругой пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть дочери-близняшки Арабелла и Мирабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как проводит время с семьей.

"Вот и закончились зимние каникулы у моих Арабеллы и Мирабеллы, и Захур их повез на учебу. Но ведь по дороге мы не могли не заехать на несколько дней в наши любимые украинские Карпаты.

Чуть не хватило снега, но важно совсем другое сейчас! И девочки также загадали на Рождество одно очень важное желание", - написала Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая у вас хорошая семья";

"Так выросли девочки, мира и любви!";

"Так и надо отдыхать всем вместе. Я всегда восхищаюсь вашей семьей";

"самая красивая семья! Самые светлые и прекрасные люди! Увлекаюсь Вами".

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