Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Слава поїхала з дітьми до Нідерландів.

Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Слава поділилася прем'єрою пісні "Обіцяю" українською мовою. Камінська заспівала разом із Олександром Тесленком.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Люблю";

"Дуже гарні голоси!";

"Дякую, скучив";

"Це прекрасно".

До цього Слава відповіла, чому співає українською.

А знаєте що?

Щоб ви не писали про мою українську, про те, що в мене «скінчилася ДенЮжка і я почала піаритися, щоб заробляти на українських піснях»

Скажу вам так:

- За 15 років я досить заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю.

Якою б мовою я не говорила українською чи російською - я громадянка нашої великої та сміливої ​​країни", - написала Слава.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" поскаржилася українцям на провальні свята закордоном.

А ще Politeka повідомляла, що Даша Астаф'єва поставила на місце Камінську, яка втекла з країни, яка її зачепила.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" виправдалася перед українцями, чому втекла з країни



