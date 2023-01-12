Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Слава поїхала з дітьми до Нідерландів.
Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Слава поділилася прем'єрою пісні "Обіцяю" українською мовою. Камінська заспівала разом із Олександром Тесленком.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Люблю";
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"Дуже гарні голоси!";
"Дякую, скучив";
"Це прекрасно".
До цього Слава відповіла, чому співає українською.
А знаєте що?
Щоб ви не писали про мою українську, про те, що в мене «скінчилася ДенЮжка і я почала піаритися, щоб заробляти на українських піснях»
Скажу вам так:
- За 15 років я досить заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю.
Якою б мовою я не говорила українською чи російською - я громадянка нашої великої та сміливої країни", - написала Слава.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" поскаржилася українцям на провальні свята закордоном.
А ще Politeka повідомляла, що Даша Астаф'єва поставила на місце Камінську, яка втекла з країни, яка її зачепила.
Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" виправдалася перед українцями, чому втекла з країни