Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Слава уехала с детьми в Нидерланды.

Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Слава поделилась премьерой песни "Обещаю" на украинском языке. Каминская спела вместе с Александром Тесленко.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Люблю";

"Очень красивые голоса!";

"Спасибо, соскучился";

"Это прекрасно".

До этого Слава ответила, почему поет на украинском.

"А знаете что?

Чтобы вы не писали о моем украинском, о том, что у меня «кончилась ДенЮжка и я начала пиариться, чтобы зарабатывать на украинских песнях»

Скажу вам так:

– за 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую.

На каком бы языке я не говорила на украинском или русском - я гражданка нашей большой и смелой страны", - написала Слава.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" пожаловалась украинцам на провальные праздники заграницей

А еще Politeka сообщала, что Даша Астафьева поставила на место сбежавшую из страны Каминскую, которая ее задела

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" оправдалась перед украинцами, почему сбежала из страны



