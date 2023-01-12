Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Слава уехала с детьми в Нидерланды.
Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Слава поделилась премьерой песни "Обещаю" на украинском языке. Каминская спела вместе с Александром Тесленко.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Люблю";
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"Очень красивые голоса!";
"Спасибо, соскучился";
"Это прекрасно".
До этого Слава ответила, почему поет на украинском.
"А знаете что?
Чтобы вы не писали о моем украинском, о том, что у меня «кончилась ДенЮжка и я начала пиариться, чтобы зарабатывать на украинских песнях»
Скажу вам так:
– за 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую.
На каком бы языке я не говорила на украинском или русском - я гражданка нашей большой и смелой страны", - написала Слава.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" пожаловалась украинцам на провальные праздники заграницей
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