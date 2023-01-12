Фітнес-тренер Марина Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, як прибрати живіт та боки, поділившись секретом.

Як пише Politeka.net, Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться з фанатами порадами щодо схуднення, а також особистими кадрами. А цього разу Марина поділилася порадою, як позбудеться живота та боків.

"Як позбутися обвислого живота і боків

Одна з найпроблемніших зон, якою часто не задоволені як жінки, так і чоловіки, є область живота та боків. Якщо маєте на меті упорядкувати форму, ваш підхід має бути комплексним. З чого розпочати?", - написала Марина.

Фанати поставили лайки та написали коментарі:

"У мене проблема з животом, особливо внизу";

"На жаль, близька. Після народження 3 дітей стан шкіри на животі бажає кращого";

"Ви дуже неймовірна та красива жінка. Дякую Вам за підтримку у цей складний для всіх нас час, дай Бог Вам здоров'я та натхнення)".

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