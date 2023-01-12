Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами советами по похудению, а также личными кадрами. А в этот раз Марина поделилась советом, как избавится от живота и боков.
"Как избавиться от обвисшего живота и боков
Одна из самых проблемных зон, которой часто не удовлетворены как женщины, так и мужчины, является область живота и боков. Если имеете цель привести форму в порядок, ваш подход должен быть комплексным. С чего начать?", - написала Марина.
Фанаты поставили лайки и написали комментарии:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Усик эмоционально вступился за УПЦ: "Я остаюсь и продолжаю быть верным…"
"Огромная потеря": внезапно оборвалась жизнь гения музыки, раскрыта причина
"Позорят страну": девушкой с гулянки в Куршавеле оказалась "Мисс Украина Вселенная", как она выглядит
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
"У меня проблема с животом, особенно внизу";
"К сожалению, близка. После рождения 3 детей состояние кожи на животе желает лучшего(";
"Вы очень невероятная и красивая женщина. Благодарю Вас за поддержку в это сложное для всех нас время, дай Бог Вам здоровья и вдохновения)".
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" объяснила, что надо есть зимой, чтобы похудеть
А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" раскрыла рецепты салатов, которые спасут после праздников
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" показала комплекс для идеального животика и ягодиц