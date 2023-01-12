Фитнес-тренер Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как убрать живот и бока, поделившись секретом.

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами советами по похудению, а также личными кадрами. А в этот раз Марина поделилась советом, как избавится от живота и боков.

"Как избавиться от обвисшего живота и боков

Одна из самых проблемных зон, которой часто не удовлетворены как женщины, так и мужчины, является область живота и боков. Если имеете цель привести форму в порядок, ваш подход должен быть комплексным. С чего начать?", - написала Марина.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"У меня проблема с животом, особенно внизу";

"К сожалению, близка. После рождения 3 детей состояние кожи на животе желает лучшего(";

"Вы очень невероятная и красивая женщина. Благодарю Вас за поддержку в это сложное для всех нас время, дай Бог Вам здоровья и вдохновения)".

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