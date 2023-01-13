Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф" разом з Ольгою Мартиновською та Ектором Хіменес-Браво. Зірки, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зайнялися організацією благодійних вечерь для збирання грошей Україні.
А цього разу Ольга показала, як її колега Володимир змінив імідж, поділившись кадрами у своєму Інстаграмі. На відео можна побачити Ярославського у козирку.
"Я говорю, що Вові підходить більше, а фотограф вважає навпаки - мені) Що скажете ви?)", - написала Ольга.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Вова в цьому образі на Ілліча схожий";
"Як же вам обом красиво";
"Вам дуже підходить, більше ніж Вові)";
"Як можна щось сказати, кози не можна щось розглянути?";
"Вам обом дуже добре підходить!";
"Якось не клеїться у сприйнятті. Враження суто ділових відносин та дружби, плюс старання для піару. Здивуйте народженням дитини та поцілунками, тоді повірю. Але навіть не віриться, що можете".
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