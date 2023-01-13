Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" кардинально змінив імідж, здивувавши виглядом на нових кадрах від колеги Ольги Мартиновської.

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф" разом з Ольгою Мартиновською та Ектором Хіменес-Браво. Зірки, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зайнялися організацією благодійних вечерь для збирання грошей Україні.

А цього разу Ольга показала, як її колега Володимир змінив імідж, поділившись кадрами у своєму Інстаграмі. На відео можна побачити Ярославського у козирку.

"Я говорю, що Вові підходить більше, а фотограф вважає навпаки - мені) Що скажете ви?)", - написала Ольга.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Вова в цьому образі на Ілліча схожий";

"Як же вам обом красиво";

"Вам дуже підходить, більше ніж Вові)";

"Як можна щось сказати, кози не можна щось розглянути?";

"Вам обом дуже добре підходить!";

"Якось не клеїться у сприйнятті. Враження суто ділових відносин та дружби, плюс старання для піару. Здивуйте народженням дитини та поцілунками, тоді повірю. Але навіть не віриться, що можете".

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