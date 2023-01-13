Пиріг "Клафуті" дуже простий у приготуванні, але має дуже яскравий вигляд і чудово прикрашатиме святковий стіл. Завдяки рідкому тесту пиріг виходить дуже ніжним, а поєднання вишні та цедри лимона роблять його по-справжньому чарівним.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко порадував рецептом францезкого пирога клафуті, який швидко готується.

"Цей десерт я відношу до категорії "коли гості на порозі", а також раджу всім, хто хоче навчитися готувати випічку, розпочинати саме з таких рецептів", - наголосив кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко.

Час приготування – 40 хвилин.

Складові:

борошно (і додатково для посипання форми) - 200 г

яйця – 4 шт.

цукор - 200 г

молоко - 400 мл

вишня (свіжа чи заморожена) -500-600 г

лимон (цедра) - 1 ст. л.

бадьян - 1 шт.

вершкове масло (для змащування форми) – 20 г

цукор ванільний (або ваніль у стручці) - 10 г

Приготування:

1. Вишні помийте, видаліть кісточки і складіть в окрему миску. У сезон використовуйте свіжу вишню - вона соковитіша і ароматніша. Але з морозива теж виходить чудово, так що можете готувати такий клафуті цілий рік.

2. Розігрійте духовку у стандартному режимі (без конвекції) до температури 180 градусів. У мисці змішайте яйця та цукор. Добре перемішайте яйця та цукор за допомогою віночка, але не збивайте суміш у дуже пишну піну. Додайте ванільний цукор.

3. Додайте попередньо просіяне борошно. Збийте суміш віночком до отримання однорідної суміші. Отримана суміш має нагадувати густу сметану.

4. Невеликим струмком додайте в суміш молоко, продовжуючи постійно його перемішувати. Тепер вона має нагадувати дуже рідку сметану.

5. Натріть лимонну цедру на дрібній тертці в миску з вишнями. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.

6. У змащену форму додайте столову ложку борошна та зробіть так звану "французьку сорочку". Для цього рівномірно розподіліть борошно у формі, перевертаючи його в різні боки. На олію має налипнути тонкий шар борошна.

7. Злийте зайвий сік із ємності з вишнею. Насипте у форму суміш із вишні та лимонної цедри і рівномірно розподіліть її по всьому діаметру форми.

8. Залийте вишню тістом так, щоб вона рівномірно розподілилася за формою.

9. Поставте пиріг у духовку на 40-50 хвилин.

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