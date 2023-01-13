Пирог "Клафути" очень прост в приготовлении, но имеет очень яркий вид и будет прекрасно украшать праздничный стол. Благодаря жидкому тесту пирог получается очень нежным, а сочетание вишни и цедры лимона делают его по-настоящему волшебным.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко порадовал рецептом францезкого пирога клафути, который быстро готовится.

"Этот десерт я отношу к категории "когда гости на пороге", а также советую всем, кто хочет научиться готовить выпечку, начинать именно с таких рецептов", - подчеркнул кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Время приготовления - 40 минут.

Ингредиенты:

мука (и дополнительно для посыпки формы) - 200 г

яйца - 4 шт.

сахар - 200 г

молоко - 400 мл

вишня (свежая или замороженная) -500-600 г

лимон (цедра) - 1 ст. л.

бадьян - 1 шт.

сливочное масло (для смазывания формы) - 20 г

сахар ванильный (или ваниль в стручке) - 10 г

Приготовления:

1.Вишни помойте, удалите косточки и сложите в отдельную миску. В сезон используйте свежую вишню - она сочнее и ароматная. Но с мороженой тоже получается замечательно, так что можете готовить такой клафути круглый год.

2. Разогрейте духовку в стандартном режиме (без конвекции) до температуры 180 градусов. В миске смешайте яйца и сахар. Хорошо перемешайте яйца и сахар с помощью венчика, но не взбивайте смесь в очень пышную пену. Добавьте ванильный сахар.

3. Добавьте предварительно просеянную муку. Взбейте смесь венчиком до получения однородной консистенции. Полученная смесь должна напоминать густую сметану.

4. Небольшой струйкой добавьте в смесь молоко, продолжая постоянно ее перемешивать. Теперь она должна напоминать очень жидкую сметану.

5. Натрите лимонную цедру на мелкой терке в миску с вишнями. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.

6. В смазанную форму добавьте столовую ложку муки и сделайте так называемую "французскую рубашку". Для этого равномерно распределите муку в форме, переворачивая ее в разные стороны. На масло должен налипнуть тонкий слой муки.

7. Слейте лишний сок из емкости с вишней. Насыпьте в форму смесь из вишни и лимонной цедры и равномерно распределите ее по всему диаметру формы.

8. Залейте вишню тестом так, чтобы оно равномерно распределилось по форме.

9. Поставьте пирог в разогретую духовку на 40-50 минут.

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