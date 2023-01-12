Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка зіркою "Квартал 95". Знаменитість після повномасштабного вторгнення вирушила до Лондона, де пробула деякий час. Але все ж таки актриса повернулася в Україну і продовжує свою роботу.

Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ірина похвалилася яскравим чином у чорній сукні, хваляючись своїми ніжками.

"Тільки краси з минулого року)) Всім дякую, що на Лізі Сміху, я була така чарівна", - написала Ірина під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Гарні ніжки";

"Яке гарне, кохання";

"Серйозна така";

"Можна з тобою познайомитися. Якщо хочеш приїдь до мене зустрінемось";

"Просто спокуслива і точка, вдалого гарного настрою та дня принцеса слава Україні".

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