Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка зіркою "Квартал 95". Знаменитість після повномасштабного вторгнення вирушила до Лондона, де пробула деякий час. Але все ж таки актриса повернулася в Україну і продовжує свою роботу.
Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ірина похвалилася яскравим чином у чорній сукні, хваляючись своїми ніжками.
"Тільки краси з минулого року)) Всім дякую, що на Лізі Сміху, я була така чарівна", - написала Ірина під публікацією.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Гарні ніжки";
"Яке гарне, кохання";
"Серйозна така";
"Можна з тобою познайомитися. Якщо хочеш приїдь до мене зустрінемось";
"Просто спокуслива і точка, вдалого гарного настрою та дня принцеса слава Україні".
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зробила звернення, здивувавши українців.
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