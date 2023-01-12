Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая звездой "Квартал 95". Знаменитость после полномасштабного вторжения отправилась в Лондон, где пробыла некоторое время. Но все же актриса вернулась в Украину и продолжает свою работу.

Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ирина похвасталась ярким образом в черном платье, хвастаясь своими ножками.

"Немножко красоты с прошлого года)) Всем спасибо, что на Лиге Смеха, я была так очаровательна", - написала Ирина под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошие ножки";

"Какая красивая, любовь";

"Серьезная такая";

"Можно с тобой познакомиться. Если хочешь приезжай ко мне встретимся";

"Просто соблазнительная и точка, удачного хорошего настроения и дня принцесса слава Украине".

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