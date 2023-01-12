Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка стала переможницею "Євробачення", де виконала пісню 1944 року. Артистка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Джамала поділилася новиною, що збирається продати дорогу для себе річ, опублікувавши нову посаду у своєму блозі.
"Віддаю своє фортепіано, щоби допомогти нашим бійцям.
Приєднуюсь до аукціону та роблю це для того, щоб допомогти закрити потребу 10 морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв'язку, дронах, Starlink та комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них.
На ньому були написані усі альбоми. Без перебільшення, моя найрідніша річ та рідні спогади", - написала Джамала.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Величезна втрата": раптово обірвалося життя генія музики, розкрито причину
"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці
"Позорять країну": дівчиною з гулянки в Куршавелі виявилася "Міс Україна Всесвіт", як вона виглядає
У небезпеці вісім областей: таролог назвав міста та регіони, де можуть бути нові прильоти
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Джамало. Ти приголомшливий співак. Мені подобається твоя музика. Бажаю вам всього найкращого від Іспанії для України";
"О круто".
Нагадаємо, Джамала торкнулася душі, процитувавши рядки гімну України в США
А ще Politeka повідомляла, що Джамала засвітила залаштунки святкових зйомок і здивувала одкровенням .
Також Politeka писала, що Джамала показала радісні кадри зі Львова та зізналася у своїх почуттях.