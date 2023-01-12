Співачка Джамала розповіла, що передає на аукціон найдорожчу річ для себе, щоб допомогти ЗСУ.

Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка стала переможницею "Євробачення", де виконала пісню 1944 року. Артистка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Джамала поділилася новиною, що збирається продати дорогу для себе річ, опублікувавши нову посаду у своєму блозі.

"Віддаю своє фортепіано, щоби допомогти нашим бійцям.

Приєднуюсь до аукціону та роблю це для того, щоб допомогти закрити потребу 10 морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв'язку, дронах, Starlink та комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них.

На ньому були написані усі альбоми. Без перебільшення, моя найрідніша річ та рідні спогади", - написала Джамала.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Джамало. Ти приголомшливий співак. Мені подобається твоя музика. Бажаю вам всього найкращого від Іспанії для України";

"О круто".

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