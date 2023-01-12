Певица Джамала рассказала, что передает на аукцион самую дорогую вещь для себя, чтобы помочь ВСУ.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей "Евровидения", где исполнила песню 1944. Артистка, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Джамала поделилась новостью, что собирается продать дорогую для себя вещь, опубликовав новый пост в своем блоге.

"Отдаю свое фортепиано, чтобы помочь нашим бойцам.

Присоединяюсь к аукциону и делаю это для того, чтобы помочь закрыть потребность 10 морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая в специализированном транспорте, штатных средствах связи, дронах, Starlink и комплектах авиационной гарнитуры и переходников к ним.

На нем были написаны все альбомы. Без преувеличения, моя самая родная вещь и родные воспоминания", - написала Джамала.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Джамала. Ты потрясающий певец. Мне нравится твоя музыка. Желаю вам всего наилучшего от Испании для Украины";

"О, круто".

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