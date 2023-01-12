Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей "Евровидения", где исполнила песню 1944. Артистка, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Джамала поделилась новостью, что собирается продать дорогую для себя вещь, опубликовав новый пост в своем блоге.
"Отдаю свое фортепиано, чтобы помочь нашим бойцам.
Присоединяюсь к аукциону и делаю это для того, чтобы помочь закрыть потребность 10 морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая в специализированном транспорте, штатных средствах связи, дронах, Starlink и комплектах авиационной гарнитуры и переходников к ним.
На нем были написаны все альбомы. Без преувеличения, моя самая родная вещь и родные воспоминания", - написала Джамала.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Боже, это бомба!": выход украинки на сцену Мисс Вселенная-2022 вызвал фурор
Полякова и Ефросинина набросились на Огневич, звезда ответила: "А они только..."
Родила несколько месяцев назад: украинская семья с младенцем живет в подъезде
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Джамала. Ты потрясающий певец. Мне нравится твоя музыка. Желаю вам всего наилучшего от Испании для Украины";
"О, круто".
Напомним, Джамала тронула за душу, процитировав строки гимна Украины в США
А еще Politeka сообщала, что Джамала засветила закулисье праздничных съемок и удивила откровением
Также Politeka писала, что Джамала показала радостные кадры со Львова и призналась в своих чувствах